شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 14 مخالفة تموينية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية بصفة يومية على أماكن بيع السلع الغذائية للتأكد من سلامة وجودة المعروضات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمخابز ومستودعات البوتجاز وجميع الانشطة التموينية.

في هذا السياق، قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل مديرية تموين الغربية، أن إدارة تموين السنطة شنت اليوم حملتين، إحداهما علي المخابز والمستودعات، والأخرى علي محلات الجزارة والأسواق بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وأسفرتا عن تحرير 5 مخالفات خبز ناقص الوزن بالمخابز، ومخالفتي تصرف في الدقيق ومخالفتي غلق مستودعات في مواعيد العمل الرسمية، و4 محاضر جنحة لمحلات جزارة لذبح اللحوم خارج المجازر الرسمية، ومحضر جنحة عرض وبيع صدور دجاج مجهولة المصدر.