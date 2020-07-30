شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه «عيدية» محافظ الغربية للأطفال الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، على مشاركة الأطفال بدار تسنيم للأولاد ودار الرعاية الاجتماعية للفتيات بطنطا، فرحتهم بعيد الأضحي المبارك وإدخال البهجة والسرور عليهم، بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي مجلسي إدارة الدارين.

ومنح محافظ الغربية 500 جنيه عيدية بإجمالي 15.5 ألف جنيه لـ31 من نزلاء دار تسنيم ودار الرعاية الاجتماعية، معرباً عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مشددًا علي حسن معاملة ورعاية الأطفال من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال.

ووجه رحمي باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لكافة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة واكتشاف مواهبهم واستثمارها ودعم المتميزين علميًا ، وتوفير المعارض الفنية إلي جانب المشروعات الصغيرة.

أعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بتهنئة المحافظ ومشاركتهم أفراحهم تزامناً بالإحتفال بعيد الأضحي المبارك ، حيث أهدي بعضهم هدايا تذكارية لمحافظ الغربية تقديرًا لرعايته لهم.