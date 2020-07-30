شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية الاسكندرية» تهنئ البابا تواضروس بعيد رهبنته الـ32 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت كاتدرائية الأقباط الارثوذكس فى الاسكندرية، البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الذكرى الـ32 لسيامته راهباً حيث جرت طقوس إتمام الرهبنة فى 31 يوليو عام 1988 بيد البابا المتنيح شنودة الثالث .

والبابا تواضروس الثانى هو بابا الاسكندرية رقم 118 بين باباوات الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، واعتلى كرسي مارمرقس الرسول فى عام 2012 ، وقبله كان أسقف عام البحيرة، وعضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والبابا تواضروس الثانى كان اسمه قبل الرهبنة وجيه صبحي باقي سليمان من مواليد المنصورة،وحصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة فى جامعة الاسكندرية فى عام 1975 بكالوريوس الكلية الإكليريكية وزمالة الصحة العالمية بإنجلترا فى عام 1985.

تمت طقوس رهبنته فى عام 1988 فى دير الأنبا بيشوى، وتمت رسامته أسقفا عاما فى 15 يونيه 1997 ، بيد البابا شنوده الثالث .

وبعد نياحة البابا شنوده فى 17 مارس 2012،أجريت انتخابات اختيار البابا الجديد فى أكتوبر 2012 ، ليصبح تواضروس الثانى هو البابا رقم 118 .

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