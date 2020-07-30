شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز الإلكتروني يكشف فروق أسعار تذاكر القطارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الحجز الإلكتروني للسكة الحديد عن فروق أسعار تذاكر القطارات بعد زيادة أسعار التذاكر التي أقرتها الهيئة وبدأت في تفعيلها ابتداءا من اليوم الخميس.

وبلغ سعر تذكرة (القاهرة - أسوان) في القطار الـVIP بالنسبة للدرجة الأولى ٣٠٦ جنيه بدلا من ٢٣٥ جنيها، وبالنسبة للدرجة الثانية ١٩٧ جنيها بدلا من ١٢٠ جنيها. في الوقت الذي بلغ فرق سعر التذكرة في القطارات الاسباني والفرنساوي ٥٠ جنيها من القاهرة إلى أسوان، حيث بلغ سعر الدرجة الأولى ١٨٢ جنيها القاهرة / أسوان مقارنة بـ١٣٠ جنيه، والدرجة الثانية ١٣٠ جنيها بدلا من ٨٠ جنيه.

وأشار الحجز الإلكتروني إلى أن فرق السعر من القاهرة / أسيوط بلغ ٤٠ جنيها، حيث بلغ سعر التذكرة في القطار الـ VIP بـ١٧٦ جنيها بدلا من ١٣٥ جنيها للدرجة الأولى، والدرجة الثانية بـ١٢٤ جنيها بدلا من ٩٠ جنيها.

وبدأت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، في تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار تذاكر جميع القطارات، والتي أقرتها، مساء الأربعاء، بنسب تتراوح بين 25% و150%.

وكشف القرار، الذي أصدرته الهيئة، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30%، والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

وشهد التشغيل الجديد أولى رحلات القطار الروسي على خطوط الهيئة (القاهرة - أسيوط والقاهرة -سوهاج) الساعة السادسة والثانية صباحًا من محطة القاهرة، وسط استعدادات من جانب السكة الحديد وتجهيزات مختلفة كليا للحفاظ علي مظهر ونظافة العربة.

Advertisements

الحجز الإلكتروني يكشف فروق أسعار تذاكر القطارات

الحجز الإلكتروني يكشف فروق أسعار تذاكر القطارات