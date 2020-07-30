شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: وقت شراء الأضحية والمشاركة في مشروع الصكوك مازال قائماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن شراء الأضحية والمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به بعض الجهات المسئولة بالدولة مازال قائما أمام المضحين لأخذ الثواب العظيم وإحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام والحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه يقوم بشراء صكوك الأضاحي من أي جهة من الجهات التي توزع اللحوم كاملة على الفقراء، ومنها صكوك أضاحي الأوقاف له أجر عظيم، لأنه جعلها كاملة خالصة لله (عز وجل) بتوزيعها كاملة على الفقراء والمستحقين، حيث يقول الحق سبحانه: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا».



وأضاف وزيرالأوقاف، في تصريح اليوم الخميس، أن ما ذكره الفقهاء من استحباب تقسيم الأضحية ثلاثة أقسام، فلئلا يجور المضحي على حقوق الفقراء أو نصيبهم من الأضحية، فما بالكم وقد جعلها صاحبها خالصة لله (عز وجل)، واستشهد بما جاء في السنة النبوية الشريفة قائلا: «هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) يسأل السيدة عائشة (رضي الله عنها ) حين ذبحوا شاة، فقال لها: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها، قَالَ (صلى الله عليه وسلم): «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا» .



وتابع وزير الأوقاف: وعليه فإن من اشترى الصك فقد أدى السنة بتوكيله من يقوم بذبح الأضحية وتوزيعها نيابة عنه، وهي الجهة التي دفع لها الصك، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن توكيل جهة بذبح الأضاحي مستحب في ظل انتشار كورونا.



وأشار إلى أنه لا حرج على من يضحي بعد ذلك أن يفعل يوم العيد ما شاء من ذبح أو شراء لحوم له، أو له ولأهله، وأن يوزع مما يذبح أو لا يوزع فالأمر في ذلك على السعة وما تفضله النفس، لأن السنة قد أُديت من خلال الصك، وإن كان الكرم والسخاء مطلوبًا على كل حال وفي كل يوم ما دام الإنسان في سعة من فضل الله عليه، لافتا إلى أن أضاحي الصكوك التي تجمعها الأوقاف تذبح في الوقت الشرعي للذبح بإشراف مشترك من الأوقاف والتموين والطب البيطري .



كما أن وزير الأوقاف كان قد قرر في وقت رفع التعاقد على لحوم أضاحي الأوقاف إلى 1000 طن ( خمسة آلاف رأس من العجول ) تذبح في الوقت الشرعي للأضحية، حيث قرر زيادة نسبة المتعاقد عليه من رؤوس المواشي وكمية اللحوم التي تعاقدت عليها الوزارة مع وزارة التموين بعد الإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك أضاحي التي تقوم عليها الوزارة.



يذكر أن الوزارة كانت قد خصصت للمشاركة في المشروع الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، للاتصال أو أرسال رسالة (طلب صك) عبر الواتس آب متضمنة: (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

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