شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» يهنيء مسلمي العالم بعيد الأضحى بـ12 لغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت صفحة الأزهر الشريف على صفحته باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فيديو لتهنئة المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك، بـ 12 لغة. وتضمنت اللغات: العربية، والإنجليزية، والبورمية، والفرنسية، والصينية، والأوردية، والبنجابية، والأسبانية، والسواحيلية، والألمانية، والتركية، واللغة الفارسية.

يذكر أن الأزهر الشريف كان قد أطلق صفحته الرسمية باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، نهاية شهر مارس الماضي، للتواصل مع جميع المسلمين حول العالم ونشر رسالة الإسلام الصحيحة بشكل سهل ومبسط يتناسب وعالمية رسالة الأزهر الشريف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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