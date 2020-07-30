شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يقرر النزول بالمرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام لـ240 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، النزول بالمجموع للمرحلة الثانية لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بمعدل 10 درجات عن المرحلة الأولى ليتم القبول بحد أدنى ٢٤٠ درجة للمرحلة الثانية لكافة مدارس الثانوى العام بمحافظة الإسكندرية، مقارنة بـ250 درجة فى المرحلة الأولى.

كما اعتمد المحافط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية.

يشار الى أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية ٨٥٤٨٢ طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 99% بإجمالي عدد ٨٤٦٢٥ طالب وطالبة .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بحد أدنى ٢٥٠ درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة و٢٧١ درجة كحد أدنى للمدارس أو الفصول المميزة .