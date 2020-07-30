شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأرض الزراعية والمملوكة للصرف والآثار بمركزين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدتان المحليتان بمركزي إدكو وأبوحمص بالبحيرة، 17 قرارًا لإزالة لتعديات على الأرض الزراعية والأرض المملوكة للدولة ولاية الصرف والآثار، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات بمساحة 1237 مترًا مربعًا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بتنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية والأرض المملوكة للصرف على مساحة 962 مترًا مربعًا، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص 17 قرار إزالة لتعديات على حرم الصرف والآثار بمساحة 275 مترًا مربعًا.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية والأرض المملوكة للدولة ومنع حدوث أي تعديات جديدة.

حملة لإزالة التعديات فى البحيرة

إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى البحيرة

ازالة تعديات على ترعة الاسماعيليه - صورة أرشيفية