شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه مشترتش.. اعرف إزاى تختار العجل المناسب لأضحية العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من عيد الأضحى، لازال الكثيرون يبحثون عن أضحية مناسبة للعيد، ولهذا نقدم لهم طريقة اختيار العجل المناسب، وكيفية التعرف على جودته كأضحية وأيضا أسعاره.







ويقول أحمد سليمان، جزار، إن شروط شراء الأضحية التأكد من صحتها عند شرائها ويجب أن تكون وفيرة اللحم والحالة الشكلية جيدة، بحيث ألا تكون عمياء أو مكسورة أو بها ضمور فى الأرجل أو يتضح عليها الهزل الشديد.

وأوضح أنه يجب ألا يكون لديها مرض أو ملقاة على الأرض لا تقدر على المشى، وتعد حركة الأضحية الكثيرة، دليل على صحتها الجيدة ويجب النظر على الأسنان لتوضيح كبر عمرها من صغرها ووضع يدك على الفخذ وظهرها ورقبتها لتكتشف هل بها لحم، وألا تكون معدتها كبيرة.



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وأوضح سليمان أن فتح الفم والنظر على أسنان الأضحية يوضح كبر أو صغر سن الأضحية والأفضل أن تكون السنان غير عريضة.