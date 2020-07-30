شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة بمنافذ وزارة التموين . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا على مدار الأسبوع الماضى حتى الآن.



وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-



-الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.-الكوسة 8 جنيهات للكيلو والجزر بـ7.5 جنيهات والخيار 8 جنيهات.



-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيهات للكيلوجرام.



‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 9 جنيهات.

-الباميا الخضراء بـ20 جنيها

‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيها.

‏‎-التفاح الإيطالي بـ23 جنيها

‏‎-كانتلوب " أناناس" 9جنيهات ‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه

‏‎-الموز المستورد 28 جنيها

‏‎-العنب 15 جنيها

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