شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الطوخى يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الطوخي، عن تمنياته بأن يديم الله على مصر وشعبها العزة والكرامة والحياة الكريمة، وأن يحفظ البلاد من كل سوء، متمنياً التوفيق والسداد للقيادة السياسية، في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة، والتي تتميز بالخطوات السريعة وغير المسبوقة عبر تاريخها.

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وحرص الطوخى أيضاً على تقديم التهنئة لكل العاملين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من أعضاء هيئة تدريس وعمال وإداريين إضافة إلى الطلاب قائلا: «أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى ـ العلي القديرـ أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار».