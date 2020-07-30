شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الحكومة تنفى زيادة أسعار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا أو طرحه بالصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها نفى الحكومة زيادة أسعار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا أو طرحه بالصيدليات.

حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأى من الصيدليات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسى، تحت إشراف طبى ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:انطلاق أول رحلة لـ 3 قطارات روسية بخطى القاهرة - الإسكندرية والصعيد

أطلقت هيئة السكة الحديد صباح اليوم أول 3 قطارات روسية جديدة لتقوم برحلات يومية بخطى القاهرة - الإسكندرية والصعيد، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لوزير النقل بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى.

وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات الذهاب بحيث يقوم قطار روسى بخط القاهرة - الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا ليصل الإسكندرية 11.05 صباحا، وقطارين بخط الصعيد أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج ليصلها 12.20 مساء والآخر يقوم 8.15 صباحا متجها إلى أسيوط ليصلها 12.39 ظهرا.





"قبائل ليبيا" تنفى لـ"الخليج 365" وجود مرتزقة أجانب داخل الحقول النفطية

نفى الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا وجود مرتزقة أجانب داخل الحقول النفطية، مشيرا إلى أن جميع الحقول النفطية في جنوب شرق وجنوب غرب البلاد يتولى حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة تأمينها، مؤكدا أن القبائل الليبية هي التي تتواجد دخول الحقول النفطية ومنها قبيلة الزوية.

وأكد الحليق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المرتزقة متواجدون في طرابلس ويحتلون المطارات والمعسكرات غرب ليبيا، لافتا إلى أن قبائل ليبيا تولت حماية الحقول النفطية في الفترة من 2011:2015 إلى حين قيام الجيش الوطني وتشكيله لجهاز حرس المنشآت النفطية لتولي المسؤولية، مضيفا "ندعو صنع الله لتقديم استقالته وتقديم اعتذار للشعب الليبي وسنلاحقه قانونيا."





التموين : استمرار عمل المخابز و صرف السلع التموينية للمواطنين خلال إجازة العيد

تقدم الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة لكافة أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله على كافة المصريين باليمن والخير والبركات.

وترأس الوزير أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتى تم تشكيلها لمتابعة اعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وذلك للإطمئنان على انتظام العمل خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريراً لحظياً بالموقف التموينى والرقابي فى كافة محافظات الجمهورية.

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استئناف جلسة البرلمان التونسى للتصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشى

استأنف البرلمان التونسي جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة.، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

معاون وزير التموين لـ"تليفزيون الخليج 365": اللحوم متوفرة بالمنافذ بخصومات 25%

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة فروعها بالمحافظات المختلفة تعمل اليوم الخميس وقفة عيد الأضحى المبارك وأول أيام العيد لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين.

الحكومة: لا صحة لتطبيق التعليم عن بُعد بكل المراحل وحضور الطلاب للمدارس ضرورة

وزارة التربية والتعليم فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بداية ًمن العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن حضور الطلاب للمدارس بكافة المراحل التعليمية يعد شرطاً أساسياً خلال العام الدراسي المقبل، وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلاب، مع مراعاة التباعد لمنع انتشار العدوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال العيد

علن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنها تشمل تحديد المستشفيات الجامعية الخاصة بالإحالة بكل محافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مستشفى؛ لتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأضاف الوزير أنه تم التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل المرضى، بالإضافة إلى وجود آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

التعليم: 8 أغسطس انطلاق امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج يوم السبت 8 أغسطس 2020، الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي تحت إشراف السفارات المصرية، الراغبين في التقدم للقبول بمدارس الثانوي بنوعيتها وكذلك اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم، حيث تم التنبيه على طلاب أبناؤنا في الخارج عبر السفارات المصرية في الخارج بضرورة تواجد الطلاب بأرض الوطن والتوجه لمقر اللجان التابع لها محافظة الطالب وفقًا للجدول المرفق طبقًا لمديرية كل طالب.