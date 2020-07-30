شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت قبل قليل، عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

وكانت البرلمان التونسي استأنف جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة.، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

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وبدأ الاقتراع السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.