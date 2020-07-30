أول يوم العيد.. مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع سقوط أمطار على أجزاء من الصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بـ الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم الخميس 30 يوليو وحتى السبت 1 أغسطس 2020. أظهرت خرائط التنبؤ اليوم الخميس 30 يوليو ، المتوقع بسقوط أمطار خفيفة على وسط وجنوب الصعيد والوادى الجديد وقد تصل إلى بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء. Advertisements كما أشارت إلى أن غداً الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأصحى، احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب الصعيد. وتنبأت خرائط السبت 1 أغسطس، المتوقع عدم سقوط أمطار.

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