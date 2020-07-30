شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول رحلة لـ 3 قطارات روسية بخطى القاهرة - الإسكندرية والصعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة السكة الحديد صباح اليوم أول 3 قطارات روسية جديدة لتقوم برحلات يومية بخطى القاهرة - الإسكندرية والصعيد، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير النقل بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى.

وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات الذهاب بحيث يقوم قطار روسى بخط القاهرة - الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا ليصل الإسكندرية 11.05 صباحا، وقطارين بخط الصعيد أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج ليصلها 12.20 مساء والآخر يقوم 8.15 صباحا متجها إلى أسيوط ليصلها 12.39 ظهرا.

كما حددت مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات العودة بحيث يقوم قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل القاهرة 12:00 صباحا، وقطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا، وقطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

والقطارات ذات العربات الروسية هى عادية ذات تهوية ديناميكية وضمن صفقة تشمل 1300 عربة روسية جديدة مكيفة وعادية بتكلفة تبلغ 1.065 مليار يورو.

وأكدت السكة الحديد تشغيل أيضا 70 جرار أمريكى جديد ضمن صفقة الجرارات الـ 110 المتعاقد عليها مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، وأن كافة هذه الجرارات ستعمل فى قطر عربات الركاب.

القطار الروسي (2)



القطار الروسي المميز



القطار الروسي



القطارات الجديدة



القطارات الروسية الجديدة (2)



القطارات الروسية الجديدة بمحطة مصر



القطارات الروسية الجديدة

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القطارات



دخول القطار الروسي الجديد



دخول القطار الروسي



كراسي القطار الروسي الجديد



منظر القطارات الروسية الجديدة



وصول القطار الجديد (2)



وصول القطار الجديد



وصول القطار الروسي الجديد



تشغيل أول 3 قطارات روسية (1)



تشغيل أول 3 قطارات روسية (2)