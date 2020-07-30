مباحث القاهرة تضبط المتهمين بسرقة مكتب تأمينات في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف لغز واقعة سرقة أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية الوايلي وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة ،من مدير أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بدائرة القسم، باكتشافه وجود كسر بشاشة إحدى ماكينات الصراف الآلي وإحداث تلفيات بأبواب منفذين للصرف وكسر إحدى الخزن "خالية من العهدة المالية، والعثور بداخل أحد المكاتب على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، عبارة عن (جاكوش، مقص حدادى، مفكات، مفاتيح مصطنعة).

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فني تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل للمبنى محل الواقعة بأسلوب "التسلق" وإحداث التلفيات المنوه عنها باستخدام الأدوات التي عُثر عليها بمحل الواقعة، وأضاف بتمكنه من سرقة (مبلغ 14625 جنيه) من داخل درج حديدى خاص بأحد مكاتب الموظفين بالمبنى محل الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه سرقة المبلغ المالي المشار إليه أثناء إجراء الجرد على المكتب محل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.