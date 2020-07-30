بينهم عاملة.. القبض على المتهمين بسرقة مخزن أجهزة كهربائية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بأسيوط ، 3 اشخاص بينهم عاملة مرتكبي واقعة سرقة مخزن أجهزة كهربائية. تلقى مركز شرطة ديروط بلاغا من تاجر- مقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من المخزن الخاص به الكائن بدائرة المركز. Advertisements وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من بينهم عاملة بمعرض أجهزة كهربائية. وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبيع متحصلات السرقة بغرض الاتجار، مستغلين عمل المتهمة بمعرض الأجهزة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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