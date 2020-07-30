قبل العيد بساعات.. سقوط ديلر البرشام بصفقة المليون جنيه في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه بالبحيرة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ) تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور وبحوزته 15 ألف قرص مخدر، مبلغ مالي وهاتفان محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفان للاتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ مليون و200 ألف جنية تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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