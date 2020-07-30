قبل العيد.. أمن القاهرة يضبط 4 من مروجي المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في ضبط جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

أسفرت جهود الحملات الأمنية عن النتائج الإيجابية التالية:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عاطلًا وبحوزته كيلو ونصف من الاستروكس المخدر بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم ينوي ترويجها على عملائه خلال أيام العيد.

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وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "له معلومات جنائية".. حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المعادي.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 270 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وفي مصر القديمة، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (عاطلَين، أحدهما مقيم بدائرة القسم والثانى بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "لهما معلومات جنائية" .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلوجرام- سلاح أبيض "سنجة"- 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.