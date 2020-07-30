"رفض يديله فلوس".. ضبط مسجل خطر حرق معاقا في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من مسجل خطر حرق معاقا في المرج عقب سكب كمية من سائل البنزين عليه وإضرام النيران به.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" في العقد الثالث من العمر وبه إصابات عبارة عن "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين" وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتعذر سؤاله لكونه "من ذوي الاحتياجات الخاصة" – معاق ذهنياً-.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان صحبة أحد الأشخاص (مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام) وأنه وراء إحداث إصابته.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليه وحال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالي إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثاً إصابته المشار إليها.

تم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.