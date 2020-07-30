الـ "خلخال طلع فضة".. كشف لغز مقتل مسنة عُثر عليها مقتولة داخل مسكنها بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف رجال الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، ملابسات مقتل مسنة وسرقة مصوغاتها بالفيوم.

تبلغ لمركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم، من (موظف )، يفيد بعثوره على جثة عمته (ربة منزل) بمنزلها وبها جروح متفرقة بالجسم وسرقة القرط الذهبي وخلخال فضة الخاصين بها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملَين "لأحدها معلومات جنائية").

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وضبط أحدهما بدائرة المركز وبحوزته مبلغ مالي، والثاني بمنطقة فيصل بالجيزة، وبحوزته (مبلغ مالى- الخلخال الخاص بالمجنى عليها).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بسابقة مشاهدتهما للمجني عليها، حال تحليها بالقرط والخلخال واعتقادهما باحتفاظها بمبالغ مالية، فعقدا العزم على قتلها وسرقتها، وتم بإرشادهما ضبط القرط الذهبي لدى محل مصوغات ذهبية بمنطقة فيصل بالجيزة عقب بيعه لعامل بالمحل، وقررا أن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعه وإنفاقهما باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.