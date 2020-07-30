سقوط عصابة تتزعمها 3 سيدات لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المواطنين. أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام 3 سيدات بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فيا استغلال الأطفال والصبية الأحداث في أعمال التسول بالمخالفة للقانون.. وترددهن على دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لمزاولة نشاطهن الإجرامي. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن وبصحبتهن 10 أطفال وبحوزتهم مبالغ مالية. بمواجهتهن اعترفن بمزاولتهن نشاطاً إجرامياً تخصص في استغلال أنجالهن والأطفال الهاربين من ذويهم في أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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