رفع سعر ريمدسيفير وحظر زراعة القطن.. الحكومة ترد على 10 شائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي؛ لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الخميس.

وردت الحكومة على 10 شائعات خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها "الخليج 365" على النحو التالي:

الحكومة تنفي حظر زراعة القطن نهائيًا في مصر: نعمل على استنباط أصناف جديدة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن حظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الخميس، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة القطن في مصر.

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الحكومة توضح حقيقة الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، الخميس، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة.

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ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك".. الحكومة تنفي صرف سلع غذائية بـ200 جنيه من المنافذ التموينية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق، الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أي سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك".

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الحكومة تكشف حقيقة تطبيق نظام "التعليم عن بعد" على كافة مراحل التعليم قبل الجامعي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بداية ًمن العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن حضور الطلاب للمدارس بكافة المراحل التعليمية يعد شرطاً أساسياً خلال العام الدراسي المقبل.

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الحكومة توضح حقيقة رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية، مُوضحةً أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها.

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الحكومة تنفي حرمان المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

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الحكومة توضح حقيقة بيع قطع أثرية مصرية لصالح "المتحف البريطاني" في لندن

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع قطع أثرية مصرية لصالح "المتحف البريطاني" في لندن، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة أي قطع أثرية سواء لصالح المتحف البريطاني أو غيره من المتاحف، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.

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الحكومة تنفي منح لجان المتابعة بالتعليم صفة الضبطية القضائية: مهمتها تقويم الأداء الوظيفي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح لجان المتابعة بالوزارة صفة الضبطية القضائية، مُوضحةً أن مهام لجان المتابعة تتمثل فقط في ضبط العمل وتقويم الأداء الوظيفي وتقديم الملاحظات بهدف تحقيق كفاءة وانضباط العملية التعليمية، وذلك دون المساس بأي حق من حقوق المعلم، والحفاظ على كرامته تقديراً لرسالته السامية.

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"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا بالأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، تحت إشراف طبي ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

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لضبط المخالفين.. الحكومة: حملات تفتيشية مكثفة على أسواق اللحوم والمجازر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن غياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مُوضحةً استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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