إيبارشية سوهاج تعلن عودة الفتح التدريجي لكنائسها بدءا من ٣ أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أعلنت إيبارشية سوهاج، بدء الفتح التدريجي لكنائس الإيبارشية، واستئناف عودة القداسات بها بدءًا من الاثنين، الثالث من أغسطس المقبل.
وقالت الإيبارشية، في بيان لها، "ترتب كل كنيسة قداستها بشكل يتناسب مع شعبها ويسمح للصلاة في كل قداس بـ50 فردًا بالكهنة والشمامسة، على أن تحجز القداسات قبيل حضورها".
وكان قد أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عودة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية يوم ٣ أغسطس المقبل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
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