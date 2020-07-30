أخبار مصر | التنشيط السياحي تلتقي ممثلي كبرى شركات السوق الياباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التنشيط السياحي تلتقي ممثلي كبرى شركات السوق الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، ممثلي كبرى الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الياباني، وذلك لبحث آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للعمل على دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف السياحة الوافدة الى مصر؛ واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية،

إضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية التي تم اعادة فتحها مرة أخرى للجمهور كمرحلة أولى.

كما تم مناقشة عدد من النقاط الهامة حول استعادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر، خاصة وأنه سوقا من أحد اهم الأسواق التى تهتم بصورة أكبر بمنتج السياحة الثقافية والذي تتفرد به مصر.

إضافة الى أنه تم عرض بعض المقترحات التى من شأنها الترويج للسياحة المصرية بالسوق الياباني مثل الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية التي قامت الوزارة بإنتاجها مؤخرا مثل فيلم رحلة سائح فى مصر الذى تم اطلاقه فى إطار الحملة الدعائية Same Great Feeling وحملة Experience Egypt لإطلاقها بالسوق الياباني.

وأشار ممثلو الشركات، الي أهمية المقصد السياحى المصري بالنسبة للسائح اليابانى، موضحين أنه من المقرر أن يتم استعادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من اليابان في شهر اكتوبر القادم.

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وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات بصفة دورية عبر تطبيق Zoom مع مجموعات اخري من أهم كبري شركات السياحة اليابانية فى إطار التواصل الدائم والتنسيق مع القطاع المهني في اليابان للعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الي مصر والوقوف على أخر المستجدات التي تحدث بالسوق الياباني.