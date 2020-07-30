أخبار مصر | محافظ القاهرة يوزع هدايا على الأيتام ذوي الهمم بمناسبة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوزع هدايا على الأيتام ذوي الهمم بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، هدايا على الأطفال الأيتام من ذوي الهمم، بدار السندس بمدينة نصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهنئا نزلاء الدار بالعيد.

وأثنى محافظ القاهرة على مستوى الخدمة التي تقدم للأطفال في دار الأيتام حيث التقط الصور التذكارية مع الأطفال، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد محافظ القاهرة أن الشعب المصرى سواسية لا فرق بين ذوي الاحتياجات الخاصة او غيرهم، مطالبا المجتمع المدني بدعم هذه الفئة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

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وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.