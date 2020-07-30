أخبار مصر | مديرية الطب البيطري: تحرير ١٣١ محضر وضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة بالمجزر الآلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مديرية الطب البيطري: تحرير ١٣١ محضر وضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة بالمجزر الآلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة بالمجزر الآلي بالبساتين، وتحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

وتفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.