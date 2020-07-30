مصر | قبل العيد.. سقوط 3 تجار مخدرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل العيد.. سقوط 3 تجار مخدرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من القبض على عدد من تجار المخدرات بالمحافظة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفى محمول.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 270 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلَين، أحدهما مقيم بدائرة القسم والثانى بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام، سلاح أبيض "سنجة"، 3 هواتف محمولة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام كلٍ من 3 عاطلين، مُقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " الأهرام، ثان الشيخ زايد" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.