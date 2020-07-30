مصر | ضربه وحرقه.. ضبط مسجل خطر لتعديه على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربه وحرقه.. ضبط مسجل خطر لتعديه على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالتعدي على أحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة وإحداث إصابته، وأخطر مدير أمن القاهرة.
كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" في العقد الثالث من العمر وبه إصابات عبارة عن "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين" وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتعذر سؤاله لكونه "من ذوى الإحتياجات الخاصة" – معاق ذهنيًا-.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان صحبة أحد الأشخاص (مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق إتهامه في 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام) وأنه وراء إحداث إصابته.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليه وحال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالى إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثًا إصابته المشار إليها.
وتم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تفعيل المرورات بدوائر المراكز والأقسام.
خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.