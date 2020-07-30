مصر | صفقة العيد.. سقوط ديلر الصف داخل مصنع الحشيش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة العيد.. سقوط ديلر الصف داخل مصنع الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط أحد الأشخاص، بمركز الصف جنوب المحافظة، لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وخامات وأدوات التصنيع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف عن قيام عاطل، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال التصنيع والإتجار بمخدر الحشيش متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته 26 قطعة لمخدر الحشيش، كمية من الخامات وأدوات للتصنيع، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بحيازته للمواد المخدرة والأدوات لتصنيع مخدر الحشيش بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.

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