مصر | صفقة العيد.. سقوط ديلر الصف داخل مصنع الحشيش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة العيد.. سقوط ديلر الصف داخل مصنع الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط أحد الأشخاص، بمركز الصف جنوب المحافظة، لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وخامات وأدوات التصنيع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف عن قيام عاطل، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال التصنيع والإتجار بمخدر الحشيش متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته 26 قطعة لمخدر الحشيش، كمية من الخامات وأدوات للتصنيع، هاتف محمول، مبلغ مالي.
وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بحيازته للمواد المخدرة والأدوات لتصنيع مخدر الحشيش بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.
خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.