مصر | أمن القاهرة يضبط المتهم بسرقة مكتب تأمينات في الوايلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يضبط المتهم بسرقة مكتب تأمينات في الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية بمنطقة الوايلي.

كان تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من مدير أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه وجود كسر بشاشة إحدى ماكينات الصراف الآلي وإحداث تلفيات بأبواب منفذين للصرف وكسر إحدى الخزن "خالية من العهدة المالية، والعثور بداخل أحد المكاتب على الأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة عبارة عن (جاكوش، مقص حدادى، مفكات، مفاتيح مصطنعة).

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (فني تبريد وتكييف، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل للمبنى محل الواقعة بأسلوب "التسلق" وإحداث التلفيات المنوه عنها بإستخدام الأدوات التي عُثر عليها بمحل الواقعة، وأضاف بتمكنه من سرقة مبلغ 14625 جنيه من داخل درج حديدي خاص بأحد مكاتب الموظفين بالمبنى محل الواقعة.

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وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة، وقرر بعدم إكتشافه سرقة المبلغ المالي المشار إليه أثناء إجراء الجرد على الكتب محل الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 12،465 طن سلع غذائية " أرز أبيض، دقيق فاخر، مكرونة، ملح طعام " مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.