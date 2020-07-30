شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الختامية لمولد «أبوالحسن الشاذلي» بدون مريدين لأول مرة منذ 7 قرون بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت مديرية أمن البحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة على الطرق والكمائن بالبحر الأحمر، نظرا لإلغاء الاحتفال بمولد القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي بصحراء مرسى علم، مساء اليوم الخميس، وذلك لأول مرة منذ نحو ٧ قرون، مع خلو المنطقة من أي مريدين وزائرين أو أي مظاهر للاحتفال الذي بدأ من الأول من ذي الحجة حتى ليلة عيد الأضحي، وذلك بمنع أي سيارات تقل المريدين والزوار من المرور بالأكمنة المرورية والتنبيه عليهم بإلغاء الاحتفالات هذا العام بسبب فيروس كورونا.

فيما أخطرت وزارة الأوقاف جميع الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر بالغاء الاحتفال بمولد القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات.

وناشد مسؤولو مدينة مرسى علم مختلف المريدين واتباع الطرق الصوفية في عدم المجئ للاحتفال هذا العام، وأنه سيتم منع أي زائرين أو سيارات من الوصول لقرية الشيخ الشاذلي من خلال لجان أمنية ومرورية على الأكمنة الواقعة بين البحر الأحمر وباقي المحافظات في الزعفرانة وطرق سفاجا قنا والقصير قفط ومرسي علم إدفو وبرنيس أسوان، وأنه لن يسمح بوجود أي زائرين أو أي تجمعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن الاحتفالات بمولد القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي تستقبل مئات الآلاف من الزائرين والمريدين من مصر والدول العربية.

ويعد أبوالحسن الشاذلي إمام شيوخ الصوفية في مصر والعالم العربي، وهو صاحب الطريقة الشاذلية بشارتها الصفراء التي ترمز إلى علوم الأسماء الإلهية، وإلى جوار المسجد والمقام يعيش أبناء قبيلة العبابدة وغيرهم من القبائل الأخرى التي تسكن منطقة حميثرا، بالإضافة إلى اتباع الطرق الصوفية والحامدية الشاذلية الذين جذبهم حبهم وعشقهم للقطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي للإقامة بصحراء وادي وجبل حميثرا بالصحراء الشرقية جنوب غرب مرسي علم.

فمنذ نحو ٧ قرون يزحف الآلاف من اتباع الطرق الصوفية ومريدي القطب الصوفي سيدي أبوالحسن الشاذلي إلى مقامه ومسجده بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، للاحتفال بمولد ومسجده بقريته بصحراء وادي حميثرا جنوب غرب مدينة مرسى علم في الصحراء الشرقية، حيث يشهد احتفالات قدوم مئات الآف من الزائرين من الصوفية والمريدين من مصر وعدد من الدول العربية، وتحمل السيارات مكبرات الصوت لإذاعة الابتهالات والأناشيد الدينية.

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