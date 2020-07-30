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إرتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحيرة.. و«المحافظ» يطالب المواطنين بارتداء الكمامات

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج 24 متعافيًا جديدًا من فيروس كورونا في البحيرة، وخروجهم من مستشفيات العزل والإحالة، إلى منازلهم، ليرتفع إجمالى المتعافين بالمحافظة إلى 4945 حالة من بداية ظهور الفيروس بالمحافظة حتى الآن.

ويهيب محافظ البحيرة بالمواطنين الاستمرار في ارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من ، والحرص على التباعد الإجتماعى، والابتعاد عن أماكن الزحام.

محافظ البحيرة يعتمد الحيز العمراني لعدد من المدن والقرى - صورة أرشيفية

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