شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ في تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار تذاكر القطارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، في تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار تذاكر جميع القطارات، والتي أقرتها، مساء الأربعاء، بنسب تتراوح بين 25% و150%.
وكشف القرار، الذي أصدرته الهيئة، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30%، والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.
وشهد التشغيل الجديد أولى رحلات القطار الروسي على خطوط الهيئة (القاهرة - أسيوط والقاهرة -سوهاج) الساعة السادسة والثانية صباحًا من محطة القاهرة، وسط استعدادات من جانب السكة الحديد وتجهيزات مختلفة كليا للحفاظ علي مظهر ونظافة العربة.
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