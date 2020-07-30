شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ في تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار تذاكر القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، في تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار تذاكر جميع القطارات، والتي أقرتها، مساء الأربعاء، بنسب تتراوح بين 25% و150%.

وكشف القرار، الذي أصدرته الهيئة، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30%، والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

وشهد التشغيل الجديد أولى رحلات القطار الروسي على خطوط الهيئة (القاهرة - أسيوط والقاهرة -سوهاج) الساعة السادسة والثانية صباحًا من محطة القاهرة، وسط استعدادات من جانب السكة الحديد وتجهيزات مختلفة كليا للحفاظ علي مظهر ونظافة العربة.