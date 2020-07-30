شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا شيخ الأزهر ـ في بيان اليوم ـ جميع المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بالدعاء والطاعات وإدخال السرور على البيوت، مطالبًا بتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم.

وأكد أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلًا الله أن يعم الأمن والسلام في العالم كله.