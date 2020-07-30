شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوضاع الوقوف لأداء صلاة العيد جماعة مع أسرتك في المنزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الأوقاف منع إقامة صلاة عيد الأضحي، في الساحات أو في الجوامع ضمن استمرار خطة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعلى ذلك، أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيف يمكن للشخص إقامة صلاة العيد في المنزل بصحبة أسرته، وتم توضيح الأبن المميز (هو الذي يحسن الوضوء والصلاة).

وتتم على النحو التالي:

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