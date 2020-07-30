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تعرف على أوضاع الوقوف لأداء صلاة العيد جماعة مع أسرتك في المنزل (صور)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الأوقاف منع إقامة صلاة عيد الأضحي، في الساحات أو في الجوامع ضمن استمرار خطة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس .

وعلى ذلك، أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيف يمكن للشخص إقامة صلاة العيد في المنزل بصحبة أسرته، وتم توضيح الأبن المميز (هو الذي يحسن الوضوء والصلاة).

وتتم على النحو التالي:

Image may contain: ‎text that says '‎أوضاع الصلاة جماعة في البيت دارالافتاء الأب والابن الذكر بجواره الأبفي الأمام الأبناء الذكور خلف الأب الزوج في الأمام الزوجة خلفه الأب والابن الذكر في الأمام الزوجة في الخلف الأب في الأمام خلفه الأبناء الذكور في الصف الأخير الزوجة الأب الأمام الصف الثاني الأبناء الذكور الصف الثالث الزوجة والبنات‎'‎

Image may contain: ‎text that says '‎أوضاع الصلاة جماعة في البيت الابن المميز الذى يحسن الطهارة والصلاة بَارالافَاء ακ الابن المميز إمام إخوته الذكور خلفه الابن المميز وجواره على اليمين أخوه الذكر الابن المميز إمام الأم خلفه الابن المميز إمام الأخ الذكر جوارہ الأم في الخلف النساءم بعضهن أو الأم مع بناتها تكون وسطهن كإمام الابن المميز الأمام الصف الثاني إخوته الذكور الصف الثالث الأم والبنات‎'‎

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