- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوضاع الوقوف لأداء صلاة العيد جماعة مع أسرتك في المنزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت وزارة الأوقاف منع إقامة صلاة عيد الأضحي، في الساحات أو في الجوامع ضمن استمرار خطة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وعلى ذلك، أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيف يمكن للشخص إقامة صلاة العيد في المنزل بصحبة أسرته، وتم توضيح الأبن المميز (هو الذي يحسن الوضوء والصلاة).
وتتم على النحو التالي:
-
الوضع في مصر
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أوضاع الوقوف لأداء صلاة العيد جماعة مع أسرتك في المنزل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.