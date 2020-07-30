شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال، تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الخميس، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي أكدت أن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم.

وأوضحت أنه تم إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام؛ لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.