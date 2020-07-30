شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل بضبط وتحريز مستحضر مضاد للحساسية من الصيدليات.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هيئة الدواء، إنها سحبت إحدى تشغيلات مستحضر «Hygi-tadine 5mg F.C.tab»، الذي يستخدم كمضاد للحساسية لمن هم أكبر من 12 سنة، لأن التشغيلة غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.
وأصدرت الهيئة المنشور رقم «14» لسنة 2020، والذي يحمل رقم التشغيلة 193246، موجها لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها، للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن سحب تشغيله مستحضر «Hygi-tadine 5mg F.C.tab»، جاء ضمن خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي يقوم بها التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، وتبين من تحليل العينة بمعامل الهيئة أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.
وقال إن الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع المحافظات مرة أخرى لمخازن الشركة من تلك التشغيلة، وإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.
وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.
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