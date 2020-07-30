شكرا لقرائتكم خبر عن تذكروا طبيب الغلابة بالدعاء فى يوم عرفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن الكبير خيمت على المصريين بعد رحيل الدكتور محمد مشالى المعروف بطبيب الغلابة عن عمر ناهز 76 عامًا، ووصل صدى تلك الحالة إلى كافة البلاد العربية نظرًا للسيرة الطيبة للراحل، الذى وهب نفسه لعلاج الفقراء والمحتاجين وكان زاهدًا فى كل شىء حوله.. فتذكروه بدعائكم فى يوم عرفات.. وداعًا طبيب الغلابة

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