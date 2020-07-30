شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشيد بجهود محافظة الجيزة للحفاظ على المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عن إمتنانه وشكره للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لما يقوم به من مجهودات تجاه المحافظة على المجاري المائية كافة " نهر النيل - الترع - المصارف" وحفاظاً على كل قطرة مياه والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية في هذا الشأن .



وجانبه أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بوقف سائق لودر تابع لهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة عن العمل بسبب قيامه بإلقاء مخلفات القمامة من جسر مصرف المحيط المريوطية خلف شارع الهرم بعد المسافة الجاري تاهيلها وعمل كورنيش عليها .

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وتجدر الإشارة الى انه تفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع القمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث قامت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع محافظة الجيزة بإرسال حفاره لرفع هذه المخلفات التي تم إلقاءها خصما على حساب هيئة النظافة تنفيذا لتعليمات المحافظ الذي طالب وزارة الموارد المائية والري بعمل مقايسة ازالة للمخلفات على حساب الهيئة.

وأفاد نائب المحافظ بأنه أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء مجالس المدن والمراكز مراعاة تنفيذ بنود البروتوكول داخل الكتل السكنية المار بها المجاري المائية ورفع المخلفات وعدم إلقاءها تنفيذا لتعليمات اللواء المحافظ وكان السيد نائب محافظ الجيزة كان قد قام بتحويل رئيس الوحدة المحلية بابو النمرس للتحقيق لإلقاء مخلفات على جسر النيل بعد رصده من جانب وزارة الرى ، وقامت معدات الوحدة بإزالة المخلفات ونقلها بعيدا عن المجري المائي لنهر النيل .