شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 2120 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعبر مطار الكويت الدولي 24 رحلة طيران تحمل علي متنها 4035 راكبا إلي مطارات 8 دول هي : مصر ، والإمارات ، وباكستان، وتركيا، والنيبال وبنان، وإيران ، وقطر ، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي 4 مطارات في مصر إلي 13 رحلة تقل 2120 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الخميس ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 13 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 13 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 30 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 2120 عاملا مصريا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي الكويتية رقم 543 قيام من مطار الكويت 00:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 180عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت 9:05 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل.

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أما الرحلة الرابعة علي إير كايرو رقم 2406 قيام من الكويت 14:00 ، يصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15 وصول مطار القاهرة ، وعلي متنها 180 عاملا ، والرحلة السادسة علي المصرية رحلة رقم 3277 قيام من الكويت 14:50 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة السابعة علي الكويتية رحلة رقم 545 قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل.

أما الرحلة الثامنة علي الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصوله إلي مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة علي العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 18:55 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة العاشرة علي طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، وصوله إلي مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الحادية عشر علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 ، وصول إلي مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثانية عشر علي طيران الجزيرة ، قيام من الكويت 20:05 ، وصول إلي مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة عشر علي إير كايرو رقم 2402 ، قيام من الكويت 21:30 وصول إلي مطار القاهرة ، وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.