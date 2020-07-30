شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : ضبط 2 طن زبدة غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من منتجات الكبدة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم التحفظ على 2 طن و330 كيلو كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد التلاجات بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، قد اصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة ، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.



كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التموين : ضبط 2 طن زبدة غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.