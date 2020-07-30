شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة بكافة المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المجزر الآلي بالبساتين يشهد إقبال مكثف من المواطنين بعد السماح لهم بالذبح مجانًا، مشيرا إلى أن فتح المجازر مجانًا يمنع ظاهرة الذبح في الشوارع منعًا للتلوث البيئي.

وأضاف محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية منذ قليل، بالمجزر الآلي بالبساتين، أن المتابعة الطبية مستمرة للإشراف والكشف على الأضاحي للتأكد من سلامتها وتكون خالية من الأمراض، مشيدا بالالتزام التام للمواطنين بأخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأشار "محافظ القاهرة" إلى أن العاصمة اتمت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال إنشاء غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة بكافة مديرياتها، لافتًا إلى أن هيئة النقل العام وفرتها اتوبيساتها لخدمة المواطنين.

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وأكد محافظ القاهرة مسئولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.