شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، قرار هيئة السكة الحديد الخاص بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء من اليوم شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها، وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رقم 9 لسنة 2020 استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة"، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية)، مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لواحد جنيه.

وتضمن قرار السكة الحديد العمل بالأسعار الجديدة لجميع القطارات المكيفة والعادية بعد 12 منتصف الليل (صباح اليوم الخميس )، بحيث يبدأ صرف تذاكر كافة القطارات بالأسعار الجديدة ابتداء من الساعة 00.01 صباح الخميس.

وتضمن قرار هيئة السكة الحديد تطبيق زيادة على تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة الاستنلس استيل ( vip ) بواقع 25%، وتذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة الاستنلس استيل ( vip ) بواقع 30%، وزيادة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة الإسبانى والفرنساوى بواقع 30% .

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كما ضم القرار زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة الإسبانى والفرنساوى بواقع 83 %، وزيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المحسنة بواقع 150 % بالمقارنة بسعر العربات المميزة حاليا، على أن يتم تقريب المبالغ بعد الزيادة لأقرب ٥ جنيهات للمكيف وواحد جنيه للدرجة ثانية محسنة (العادى) ويستثنى من التقريب المعاق والمرافق له إن وجد والمحاربين القدامى.

ونص قرار السكة الحديد على أن زيادة أسعار تذاكر كافة القطارات المكيفة بحد أدنى 25 جنيها مع مراعاة تطبيق نسب الزيادات السابق سردها، مع استثناء فروق الاشتراكات والمحاربين القدامى والمعاقين والمرافقين إن وجد من هذا الحد الأدنى من الزيادة.

ويشمل القرار تطبيق نفس نسب الزيادات على الاشتراكات، مع مطالبا إدارة الحاسب الآلى بالسكة الحديد بتعديل أجور السفر على جميع القطارات المكيفة بعد الزيادة الأخيرة وكذلك القطارات ذات العربات ثانية محسنة، مع التنبيه على الكمسارية ومشرفى القطارات مراعاة العمل وفق الأسعار الجديدة من الغد مع تطبيق الغرامات على المخالفين.