شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يشارك بندوة اتحاد الجامعات العربية ويستعرض تجارب جامعة القاهرة فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في الندوة النقاشية المتخصصة عن "تجارب رائدة في تعلم الطلبة وإجراء الامتحانات عن بعد"، والتي نظمها اتحاد الجامعات العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف عرض التجارب الرائدة في طرق واستراتيجيات التقويم المستخدمة في قياس مدى اكتساب الطلبة المهارات والأداء في مجالات المعرفة واستعمال تكنولوجيا التعلم، وذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وإدارة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد للاتحاد، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات العربية من مصر والعراق والأردن والإمارات وغيرها.

واستعرض الدكتور محمد الخشت ، خلال مداخلته تجربة جامعة القاهرة في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني والامتحانات عن بعد، والإجراءات المُتبعة في الجامعة لعقد الامتحانات وضمان سلامتها، كما استعرض التجربة الرائدة لجامعة القاهرة في تفعيل نظام التعليم المدمج منذ أكثر من عامين.

وقال رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان صادر عن الجامعة، إن جامعة القاهرة جامعة عملاقة، وأن قطاعا من قطاعاتها به بالفعل آلاف الطلاب يتعلمون بنظام لتعليم المدمج، حيث تحولت الجامعة من التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج نهاية عام 2017 كأول جامعة مصرية تبدأ في استحداث برامج بنظام التعليم المدمج في مختلف الكليات. وتعد هذه تجربة رائدة للجامعة في احدى قطاعاتها، وقد تكونت خبرات لدى كوادرها سوف تيسر من عملية التحول الشامل نحو نظم التعلم والتقويم الالكترونية.

وأكد الدكتور محمد الخشت أن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية وحتى الآن، في تطبيق نظام التعليم الإليكتروني الذي حل بديلًا عن نظام التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني بشكل عام في كل برامج الجامعة بعد الإغلاق بسبب كورونا؛ لم يكن أمرًا مفاجئا للجامعة، حيث كانت هناك تجربة وخبرة سابقة، وأن التحدي الأكبر كان في إعداد ورفع سبعة آلاف مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على بوابة التعليم الإلكتروني للجامعة وبوابات الكليات والاندماج في نظم العمل الاليكتروني المختلفة. علاوة على السياسات التى تم اتخاذها للدعم الفني ولتشجيع الطلاب والاساتذة على الاندماج في النظام الجديد.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن نظام التعليم المدمج أو الهجين سوف يطبق في الجامعة كلها ويهدف إلى مواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، مضيفًا أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، وأنها بصدد الانتهاء من آخر مرحلة، مما يسهل لها الاندماج في المنظومة الكلية للحكومة في تحولها الإلكتروني.

جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال العامين ونصف الماضيين في جامعة القاهرة.

من نهاية عام 2017، حيث يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة، والتعليم الإلكترونى عن طريق الإنترنت.