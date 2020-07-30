شكرا لقرائتكم خبر عن 11 من المناسك يؤديها ضيوف الرحمن فى يوم عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم عرفة أكثر يوم يعتق الله فيه رقاب العباد من النار، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وبدء حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الأعظم وصعود عرفات اليوم الخميس .

11 من المناسك يقوم بها الحاج فى يوم عرفة :

1- ينطلق إلى عرفات بعد أداء صلاة الفجر وطلوع الشمس ملبيا ومكبرا رافعاً بذلك صوته .

2- يكره للحاج صيام هذا اليوم، حيث وقف النبى صلى الله عليه وسلم مفطراَ إذ أُرسِل إليه بقدح لبن فشربه.

3- من السنة أن ينزل فى نَمِرَة إلى الزوال إن أمكن.

4 - تكون هناك خطبة وبعدها يصلى الظهر والعصر جمع تقديم بركعتين لا يُجهر فيهما بقراءة القرآن وتكون بأذان وإقامتين ولا يصلى بينهما ولا قبلهما شيئاَ من النوافل.

5- ثم يدخل عرفة ويتأكد أنه داخل حدودها لأن وادى عَرْنة ليس من عرفة.

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6 - عرفة كلها موقف وإن تيسر له أن يقف عند الصخرات أسفل الجبل الذى يسمى جبل الرحمة ويجعله بينه وبين القبلة فهو أفضل.

7- وليس من السنة صعود الجبل، كما يفعل بعض الناس.

8- أثناء الدعاء يستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو بخشوع وحضور قلب حتى الغروب و لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس.

9- بعد الغروب ينظلق إلى مزدلفة بهدوء وسكينة حيث يصلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً فإن كان يخشى أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل بسبب الزحام أو غيره، فإنه يجب عليه أن يصلى ولو فى الطريق، والمهم فى ذلك أن يصلى الصلاة قبل أن يخرج عليك وقتها.

10- ثم ينام حتى الفجر أما الضعفاء والنساء فيجوز لهم الذهاب إلى منى بعد منتصف الليل والأحوط بعد غيبوبة القمر.

11- وجوب المبيت فى مزدلفة لقوله صلى الله عليه و سلم "خذوا عنى مناسككم" ولقوله تعالى "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " فهذا الأمر القرآنى الصريح يدل على أنه لابد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ومزدلفة كلها موقف، تدخل فى مسمى المشعر الحرام، أما المعذور فله أن يذكر الله ليلاً.