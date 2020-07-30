شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة :حملات خلال العيد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هذا العام هو إستثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع مشيراً إلي أن الدولة لم تدخر جهداً فى وضع الخطط الاستباقية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين .

وتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة للشعب المصرى العظيم وأبناء محافظة الجيزة بمناسبة عيد الاضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين باتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها .

بالإضافة إلى الحد من التجمعات الإجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف إنتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة .

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وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجاريه والمطاعم وغيرها

كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق مثل مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وتثبيط المناعة والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات

نظراً لأنهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس .

وتؤكد محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ حملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة التزام المحلات والمنشآت بالإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها لمكافحة تفشى فيروس كورونا سواء بمواعيد الغلق أو بالطاقة الإستيعابية للمنشأت التجارية والمحال وعدم وجود أى تجمعات بالإضافه إلى متابعة غلق الحدائق والمتنزهات.