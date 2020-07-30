شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد عددا من مشروعات المرافق بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة العبور لمتابعة يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الجهاز والشركات المنفذة.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بتفقد موقع تنفيذ نفق لحماية 3 خطوط مواسير قطر (1800 مم)، والناقلة للمياه إلى محطة تنقية مياه العبور، وذلك لتعارض تلك الخطوط مع الطريق الدائري الأوسطي، حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو 115 مليون جنيه.

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كما تفقد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ خط الصرف البديل قطر 2500 مم الناقل لمياه صرف صحي مدينة العبور إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر، والمتعارض مع محور الفريق إبراهيم العرابي ( محور ترعة الطواريء ) بتكلفة تقدر بــ 20 مليون جنيه.

وطالب المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال جولته، مسئولي جهاز المدينة والشركات المنفذة، بسرعة الانتهاء من الأعمال بمواقع المشروعات في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بمشروعات البنية الأساسية ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.