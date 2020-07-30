شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: رفع درجات الاستعداد بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية بجنوب سيناء و البحر الأحمر لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية فى ظل الأزمة الراهنه.

واكدت وزيرة البيئة، فى بيان، ان تلك الاجراءات تأتى فى اطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة، وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية و خاصة البيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش مع الأزمة الراهنة.

وأكدت ان المحميات الطبيعية بجنوب سيناء و البحر الأحمر استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات و الاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات ( لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك ).

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وأشارت فؤاد أن الوزارة كانت قد أصدرت مؤخرا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات ذاتها والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة او التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

و اوضحت وزيرة البيئة إلى أن الدليل الارشادى الخاص بالمحميات برا ينص على ضرورة التزام الشركات بوجود سجل يوضح اسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والاسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .

وتدعو وزيرة البيئة المواطنيين للاحتفال بالعيد بالمحميات و الاستمتاع باجواء الطبيعة الفريدة المميزة لمحميات جنوب سيناء التى تشمل خمس محميات وهم رأس محمد ، نبق ، ابو جالوم ، طابا ، سانت كاترين كذلك محميات البحر الاحمر تشمل الجزر الشمالية ، وادى الجمال ، علبه ، الجزر البعيدة.