شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر 41 قراراً إدارياً لإزالة التعديات و مخالفات البناء بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 41 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت ولاية وداخل حدود أجهزة مدن، حماية أملاك الهيئة، والعبور وبني سويف الجديدة، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 20 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبانٍ مخالفة وأسوار وبوابات حديدية حول قطع أراضٍ بعدة مناطق، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، و17 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بقطع أراض بعدة مناطق بمدينة العبور، والمتمثلة في قيام مالكى القطع ببناء أدوارٍ متكررة وسلالم وأعمدة خرسانية ومبانٍ دور أرضي وأسوار وبرج محمول على سطح أحد المباني بدون تراخيص وبالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة للقطع، وقرار لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف مناور الجيب الخلفي بسقفي الدورين الأرضي والأول علوي بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرار لإزالة مخالفات البناء عن عددٍ من قطع الأراضي المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2003، والمتمثلة في إقامة 26 مبنى بدون ترخيص.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارين لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بالتجمع الأول، بالقاهرة الجديدة، والمتمثلة في إقامة قواعد وأعمدة خرسانية بدون ترخيص، وقطعة أرض بحي النرجس بالتجمع الخامس، والمتمثلة في قيام مالك القطعة ببناء مبنى مكون من (بدروم + أرضي + سور ) بدون ترخيص.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: حماية أملاك الهيئة، والعبور، وبني سويف الجديدة، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.